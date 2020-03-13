Uşak'taki okullarda virüs önlemi alınmaya başladı
Uşak'taki okullarda Çin'de ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra hızla diğer ülkelere de yayılan ve Türkiye'de de ilk vakaların görüldüğü korona virüse (Kovid-19) karşı dezenfekte işlemi başlatıldı.
13.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:33
Uşak 'taki okullarda Çin'de ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra hızla diğer ülkelere de yayılan ve Türkiye 'de de ilk vakaların görüldüğü korona virüse (Kovid-19) karşı dezenfekte işlemi başlatıldı.
Çin'in Wuhan kentinde görülerek hızla yayılan korona virüs (Kovid-19) ve diğer solunum virüslerinin neden olduğu solunum yolu hastalığından koruma ve kontrol önlemlerinin alınması için Sağlık Bakanlığı koordinesinde yurt genelinde olduğu gibi Uşak'ta da gerekli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda kentteki okul ve kurumlarda alınması gereken önlemleri içeren bilgilendirme çalışmaları devam ederken el temasının olduğu tüm alanlarda dezenfekte işlemleri yapılmaya başlandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentteki okullara giderek eğitim saatleri dışında sıra, masa, tahta, dolap, askı, kapı, klozet, lavabo, kapı kolları ve tırabzanlar gibi sık kullanılan yüzeyleri temizlerken, yüzeylerin tatil süresince haftada en az bir kere solüsyonlar ile dezenfekte edileceği bildirildi. - UŞAK
Çin'in Wuhan kentinde görülerek hızla yayılan korona virüs (Kovid-19) ve diğer solunum virüslerinin neden olduğu solunum yolu hastalığından koruma ve kontrol önlemlerinin alınması için Sağlık Bakanlığı koordinesinde yurt genelinde olduğu gibi Uşak'ta da gerekli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda kentteki okul ve kurumlarda alınması gereken önlemleri içeren bilgilendirme çalışmaları devam ederken el temasının olduğu tüm alanlarda dezenfekte işlemleri yapılmaya başlandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentteki okullara giderek eğitim saatleri dışında sıra, masa, tahta, dolap, askı, kapı, klozet, lavabo, kapı kolları ve tırabzanlar gibi sık kullanılan yüzeyleri temizlerken, yüzeylerin tatil süresince haftada en az bir kere solüsyonlar ile dezenfekte edileceği bildirildi. - UŞAK
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Uşak, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Güncel
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi