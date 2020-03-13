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Uşak'taki okullarda virüs önlemi alınmaya başladı

Uşak'taki okullarda Çin'de ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra hızla diğer ülkelere de yayılan ve Türkiye'de de ilk vakaların görüldüğü korona virüse (Kovid-19) karşı dezenfekte işlemi başlatıldı.

13.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:33
Uşak'taki okullarda virüs önlemi alınmaya başladı
Uşak 'taki okullarda Çin'de ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra hızla diğer ülkelere de yayılan ve Türkiye 'de de ilk vakaların görüldüğü korona virüse (Kovid-19) karşı dezenfekte işlemi başlatıldı.

Çin'in Wuhan kentinde görülerek hızla yayılan korona virüs (Kovid-19) ve diğer solunum virüslerinin neden olduğu solunum yolu hastalığından koruma ve kontrol önlemlerinin alınması için Sağlık Bakanlığı koordinesinde yurt genelinde olduğu gibi Uşak'ta da gerekli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda kentteki okul ve kurumlarda alınması gereken önlemleri içeren bilgilendirme çalışmaları devam ederken el temasının olduğu tüm alanlarda dezenfekte işlemleri yapılmaya başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentteki okullara giderek eğitim saatleri dışında sıra, masa, tahta, dolap, askı, kapı, klozet, lavabo, kapı kolları ve tırabzanlar gibi sık kullanılan yüzeyleri temizlerken, yüzeylerin tatil süresince haftada en az bir kere solüsyonlar ile dezenfekte edileceği bildirildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Uşak, Güncel

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