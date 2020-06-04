Uşak'taki uyuşturucu operasyonu şüphelilerinden 4'üne tutuklama

Uşak'taki uyuşturucu operasyonu şüphelilerinden 4'üne tutuklamaUŞAK'ta, polis düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

04.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:43
Uşak'taki uyuşturucu operasyonu şüphelilerinden 4'üne tutuklama
UŞAK'ta, polis düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçen 2 Haziran Salı günü, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İstihbarat çalışmasıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerlerindeki aramalarda 1.5 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 1.9 gram esrar, 6 ecstasy uyuşturucu hap, yeşil reçeteyle satılması gereken 100 sentetik hap ve uyuşturucu madde tartmakta kullanıldığı belirlenen 2 hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.M. (36), Ü.D. (43), G.T. (31) ve F.M. (34) tutuklandı. Diğer şüpheli O.D. (22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uşak’taki uyuşturucu operasyonu şüphelilerinden 4’üne tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Uşak, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Türkiye Kovid-19’la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA’nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
İğrenç mesajlar tek tek ortaya çıktı! Kız öğrenciler sosyal medyadan ifşa edince üniversite olaya el attı Haber
İğrenç mesajlar tek tek ortaya çıktı! Kız öğrenciler sosyal medyadan ifşa edince üniversite olaya el attı
Türkiye’nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye’nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Fransa’da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti Haber
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Diyarbakır’da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Haberler››Güncel››Uşak'taki uyuşturucu operasyonu şüphelilerinden 4'üne tutuklama - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:40: Son dakika haber... ESKİ MUHTARIN KARDEŞİ, UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ÖLDÜRÜLDÜ (2) - YENİDEN - Haber 12:40: Kırıkkale Belediyesi her yerde çalışmalarına devam ediyor - Haber 12:39: Kırıkkale'de silahlı kavgaya 4 tutuklama - Haber 12:39: Suriyeli kadın ile kızının öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü - Haber 12:37: Haliliye'nin kırsal mahallelerinde parke döşemesi sürüyor - Haber 12:24: Son dakika: Servislere, spor salonlarına ve pazar yerlerine yeni düzenleme! Pazar esnafının bağırarak satış yapması yasaklandı - Haber 12:19: İğrenç mesajlar tek tek ortaya çıktı! Kız öğrenciler sosyal medyadan ifşa edince üniversite olaya el attı - Haberler 11:46: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor - Haber 11:37: Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı - Haber 10:22: Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? - Haberler