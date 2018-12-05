Uşak'taki Yabancı Öğrenciler Türk Yemek Kültürünü Tanıtacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırlanan ve Uşak
Üniversitesi Sağlık Topluluğu tarafından yürütülen, "7 Renk, 7 Tat
, 7 Kıta" projesi çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan
Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe proje yürütücüleri ve yabancı uyruklu öğrenciler katıldı.
Etkinliğin açılışında konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, yabancı öğrencilerin Türk kültürünü dünyaya yaymada aracı olacağını söyledi.
Misafirperverliğin Türk kültüründe büyük önem taşıdığını ifade eden rektör Savaş, şunları kaydetti:
"7 Renk 7 Tat ve 7 Kıta son derece önemli bir proje ismi. Dünyanın değişik yerlerinden gelen kardeşlerimiz bizim misafirlerimiz olarak bulunmaktalar. Onlar bizim hem öğrencilerimiz hem de misafirlerimiz. Misafir ne kadar kıymetliyse onlar bizim için o kadar kıymetlidir. Burada bulundukları 4 yıl içerisinde biz onları, onlar da bizi tanıyacak. Türk kültürünü, Türk mutfağını, Türk geleneklerini öğrenecekler ve gittikleri zaman da buradaki güzellikleri kendi ülkelerindeki insanlarla paylaşacaklar ve böylece Türk kültürünü, Türk mutfağını ve Türk geleneklerini dünyanın bir çok yerine gönül elçilerimiz olarak taşıyacaklar. Projeyle yabancı uyruklu öğrenciler yemek kültürlerini tanıtmış olacak."
Etkinlikte yabancı öğrencilerin hazırladığı yemekler tanıtıldı.
Tat,Uşak
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:24