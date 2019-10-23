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Uşak'taki yangında baba ve 3 çocuğu öldü, anne ağır yaralı

Uşak'taki yangında baba ve 3 çocuğu öldü, anne ağır yaralıUŞAK - Uşak'ta bir evde çıkan yangında baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

23.10.2019 14:08
Uşak'taki yangında baba ve 3 çocuğu öldü, anne ağır yaralı
UŞAK - Uşak'ta bir evde çıkan yangında baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Olayda yaralanan annenin durumunun ise kritik olduğu bildirildi.
Edinilen bilgilere göre olay, Elmalıdere Mahallesi 1. Çelikhan Sokak'ta meydana geldi. Yaşar ailesinin yaşadığı evden dumanlar çıktığı gören çevre sakinleri, durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde 5 kişilik aile üyelerinin yataklarında hareketsiz yattıklarını gördü. Ardından inceleme yapan ekipler, baba Bülent Yaşar ve çocukları Ayşe (2), Furkan (6), Nurkan Yaşar hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Yasemin Yaşar'ın yaşadığının tespit edilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yapılan ilk tespitlerde evde bazı eşyaların ve yalıtım malzemelerinin yandığı tespit edildi.
Aile üyelerinin vücutlarında yanıklar olduğu ama asıl ölüm nedenlerinin karbonmonoksit gazından zehirlenme olduğu öğrenildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
Uşak'taki yangında baba ve 3 çocuğu öldü, anne ağır yaralı

Çelikhan, Uşak, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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