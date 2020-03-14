Uşak'taki yetiştirme yurdunda yangın çıktı
UŞAK (İHA) – Uşak'ta yetiştirme yurdunda çıkan yangında dumandan etkilenen çocuklar hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
14.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:43
UŞAK (İHA) – Uşak 'ta yetiştirme yurdunda çıkan yangında dumandan etkilenen çocuklar hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan yetiştirme yurdu binadaki bir odada akşam saatlerinde henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binanın tamamına yayılan yangın sonucu içeride bulunan çocuklar dumandan etkilendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından binada bulunan çocuklar balkondan aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Toplam 42 çocuğun bulunduğu yetiştirme yurdunda dumandan etkilendiği belirlenen yaklaşık 30 çocuk tedavileri yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. - UŞAK
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan yetiştirme yurdu binadaki bir odada akşam saatlerinde henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binanın tamamına yayılan yangın sonucu içeride bulunan çocuklar dumandan etkilendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından binada bulunan çocuklar balkondan aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Toplam 42 çocuğun bulunduğu yetiştirme yurdunda dumandan etkilendiği belirlenen yaklaşık 30 çocuk tedavileri yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. - UŞAK
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Uşak, 3. Sayfa
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