Haberler » genel » Uşak'tan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Uşak'tan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Uşak'tan 'Barış Pınarı Harekatı'na destekUŞAK - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Uşak şubesi üyelerinden olan İsmail Soyöz Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik'e destek vermek ve terörü lanetlemek amacıyla basın açıklaması yaptı.

10.10.2019 21:56
Uşak'tan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
UŞAK - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Uşak şubesi üyelerinden olan İsmail Soyöz Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik'e destek vermek ve terörü lanetlemek amacıyla basın açıklaması yaptı.
Uşak'ta Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Barış Pınarı Hareketı'na destek amacıyla basın açıklaması yaptı. Dernek üyesi İsmail Soyöz grup üyeleri adına yaptığı basın açıklamasında bölgedeki terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek için başlatılan 'Barış Pınarı Operasyonu'na sonuna kadar destek olduklarını kaydetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sonsuz desteklerinin olduğunu bildiren dernek açıklamanın devamında şunları söyledi:
"Sınır güvenliğini sağlamak, enerji koridoru adı altında kurulmak istenen terör koridoruna engel olmak, saldırılarını engellemek, terör örgütü PKK/YPG-PYD'nin bölgede kurmaya çalıştığı terör yapılanmasını sona erdirmek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak, terörden arınan bölgelere Suriyeli sığınmacıları yerleştirmek, bölgedeki tüm terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek için başlattığı " Barış Pınarı Operasyonu"nu Şehit aileleri ve Gaziler olarak sonuna kadar destekliyoruz. Silahlı Kuvvetlerimize başarılar dilerken her zaman olduğu gibi yine üstün başarılarla döneceklerine olan inancımız tamdır. Rabbim yar ve yardımcıları olsun yürekten dualarımızla her zaman yanlarındayız."
Uşak'tan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Uşak, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
22:29 Askerlerin morali yüksek
22:27 Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
22:25 Mehmetçik için eller semaya açıldı
22:08 Söke'de turist kafilesini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 4 yaralı
22:03 Ceylanpınar'daki roket saldırılarında 11 yaşındaki kız çocuğu öldü
21:57 Bodrum sahilleri Ekim ayında doldu taştı
21:56 Uşak'tan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
10.10.2019 22:37:11