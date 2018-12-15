Uşak'tan Şırnak'a Gönül Köprüsü

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:46



15 Aralık 2018 Cumartesi 14:46

Uşak Üniversitesi öğrencileri "Bu Zarfta Mutluluk Var" kampanyası ile Şırnak'taki ortaokul öğrencilerine mektup yazıp, kitap ve kırtasiye malzemesi yardımı gönderdi.Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfiye Acar Şentürk'ün başlattığı kampanya kapsamında üniversite öğrencileri, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Şehit Mehmet Ali Bozkurt Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki öğrencilere yardım etmek için harekete geçti.Şırnak'taki kardeşlerine mektup yazan öğrenciler, onların ihtiyaçları için kitap ve kırtasiye malzemesi de topladı.Doç. Dr. Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında toplanan 150'yi aşkın kitap ve kırtasiye malzemesinin Şırnak'a gönderildiğini belirterek, mektup yazmanın öğrencilerini mutlu ettiğini, Beytüşşebap'taki öğrencilerle sıkı bir bağ kurulduğunu söyledi.