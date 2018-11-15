Uşak Tekstil İşçisinin Güvercin Sevdası

Uşak
'ta yaşayan 51 yaşındaki tekstil işçisi Mustafa Yüce
, 43 yıldır süren güvercin sevdası ile dikkat çekiyor. Her sabah 06.00'da kalkıp işe gitmeden ve işten geldikten sonra kümesinde 300 güvercini uçuran Yüce, onlar uğruna altı metre yüksekten düşüp ayağını kırsa da sevdasından vazgeçmiyor. Evli ve 2 çocuk babası, tekstil fabrikasında işçi Mustafa Yüce, 43 yıl önce çevresindeki bazı kişilerin ilgi duyduğu güvercinlerle tanıştı. Bugün kümesinde 300'e yakın çeşitli cinslerde güvercini bulunan Yüce, kuşlarını çocuklarından ayırmıyor. Güvercin sevdası nedeniyle devamsızlıktan sınıfta kalan ve eğitimine devam edemeyen Yüce, Güvercinlerimle ilgilenebilmek için çocukken okula gitmezdim. Okuldan sürekli kaçardım. Aileme, 'Dersimiz boş' ya da 'Öğretmeniz gelmeyecek' der, eve gelir güvercin uçururdum. Bir gün okuldan eve kağıt gelmiş, babam 'Bu nedir Sen hiç okula gitmiyor musun Okula gitmeyeceksen bırak sanayiye git. Güvercin yüzünden okumayacaksan okuma' dedi. Ben de 'Tamam' dedim ve okulu bıraktım dedi.
GÜVERCİN İÇİN AYAĞINI ÇATLATTI
Her sabah saat 06.00'da işe gitmeden önce ve işten döndükten sonra güvercinlerini uçuran Yüce bir gün güvercinlerini uçururken onları atmaca saldırısından korumak isterken 6 metre yükseklikten atlayarak ayağını kırdı. Ayağı bir ay alçıda kalan Yüce, Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşıladığımız takdirde, çocuklarımız yanlış işler yapmazlar, yanlış yerlere gitmezler. Çocuklarım da güvercinlerimle ilgileniyorlar. Çocuklarımın da bu hobiyi devam ettirmelerini istiyorum dedi.
İşçi,Sabah,Mustafa Yüce,Uşak
15 Kasım 2018 Perşembe 13:51