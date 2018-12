Uşak Üniversitesi'nde Engellilere Yönelik Etkinlik

04 Aralık 2018 Salı 14:35



Uşak Üniversitesi Engelli Birim Koordinatörlüğü ve Özel Eğitim Topluluğu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Bir Eylül Yerleşkesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Mustafa Kemal Paşa Amfisi'ndeki etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Karahan, Engelli Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şule Güçyeter, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Etkinlik Öğretim Görevlisi Hüsamettin Yüce ile down sendromlu Fatih Karahan'ın birlikte hazırladıkları zeybek gösterisi ile başladı.Etkinlikte konuşan Rektör Savaş, en büyük engelin özel insanlara gerekli yardımı yapmamak, gerekli ortamı oluşturmamak ve onların hayat şartlarını yükseltmemek olduğunu söyledi.Engelli bireylerin sorunlarının çözümü için toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü belirten Savaş, şöyle konuştu:"Her konuda engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya ve onların hayatlarını paylaşmaya gayret ediyoruz. Engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için güç kaynağıdır. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına, her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele takdire şayandır."Etkinlikte daha sonra down sendromlu Fatih Karahan'ın annesi Adalet Karahan, oğlunun eğitim ve spor hayatıyla ilgili söyleşide konuştu.Söyleşinin ardından USDEM ekibi eşliğinde canlı performans ve şiir dinletisi gerçekleşti.