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Uşak Üniversitesi'nde girişimcilik ve risk yönetimi zirvesi paneli

Uşak Üniversitesi'nde "Girişimcilik ve Risk Yönetimi Zirvesi" paneli yapıldı.

07.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:02Uşak Üniversitesi'nde girişimcilik ve risk yönetimi zirvesi paneli
Uşak Üniversitesi'nde "Girişimcilik ve Risk Yönetimi Zirvesi" paneli yapıldı.
Uşak Üniversitesi Muhasebe ve Finans Topluluğu tarafından ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu işbirliği ile düzenlenen panel Bir Yerleşkesi, Mustafa Kemal Paşa Amfisi'nde yapıldı.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Özen açılışta yaptığı konuşmada panelistlerin Türkiye'de ekonomide ve iş dünyasında önemli başarılara imza atmış kişiler olduğunu söyledi.
CamioDigital Works'ün Kurucusu Mustafa Sönmezay ise dijital dünya ile ilgili bilgi verdi.
İnternetin insanların hayatında büyük yer kapladığını anlatan Sönmezay, "Artık her şey dijitalleşti. Giyim kuşam sektöründe bile artık mağaza kalabalığı kalmayacak bir süre sonra. Ayakkabı için bile uygulamalar çıktı. Cep telefonu kamerasını ayağımıza tutarak mağazadaki hissiyatı, ayakkabının ayağımızda nasıl durduğu fikrini bile bize verebiliyor. İş bu haldeyken milyarlarca internet kullanıcısının sahip olduğu ayrı bir dünya var. Gezegenimizin nüfusu 7 milyar. Bu da dolayısıyla interneti, bir toplum haline getiriyor. Taşınabilir cihazlar bizim için sadece bir bağımlılık aracı değil, iş idare etme aracı olmalı" diye konuştu.
Panelin sonunda katılımcılara plaket verildi.

Uşak Üniversitesi, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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