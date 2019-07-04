Uşak Üniversitesi öğrencilerine TRT'den ödül

TRT'nin Geleceğin İletişimcileri yarışmasında Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Oğuzhan Yelgen, Muhammed Natouf ve Belend Ali'nin hazırladığı "Engelsiz Melek" filmi belgesel film dalında 3.lük ödülünü kazandı.



TRT'nin gençleri desteklemek amacıyla düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri İstanbul'da verildi. Bu yıl 5'incisi düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na, Türkiye'nin yanı sıra Orta Asya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öğrenciler katıldı. 52 üniversiteden bin 21 öğrenci, toplam 738 eserle başvurdu.



Dereceye girenlere ödülleri TRT'nin İstanbul Tepebaşı Stüdyolarında düzenlenen törenle verildi. 4 ana kategori ve onlarca alt kategoride çok sayıda öğrenci ödüle layık görüldü. Ödül töreni TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ve ödül alan öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.



"Fakültemizin öğrencilerinin gösterdiği başarı bizleri mutlu etti



Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Genç İletişimciler yarışmasında belgesel film dalında 3.'lük elde eden İletişim Fakültesi öğrencileri Oğuzhan Yelgen, Muhammed Natouf ve Belend Ali'yi tebrik ederek "Türkiye'de yayıncılığın okulu olan TRT, sahip olduğu değerleri ve birikimi gençlerle paylaşıyor. Böylesi önemli bir yarışmada iletişim fakültemizin öğrencilerinin gösterdiği başarı bizleri mutlu etti. Uşak Üniversitesi genç, dinamik ve alanlarında deneyimli öğretim elemanları ile öğrencilerine yol gösteriyor. Hocalarının yol göstericiliğinde öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmalar birçok yarışmadan ödülle dönüyor. Bir kez daha ödül alan öğrencilerimizi ve İletişim Fakültemizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA