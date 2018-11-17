Uşak Üniversitesi, Pakistan Üniversiteleri ile İş Birliği Protokolü İmzaladı

Uşak
Üniversitesi, Pakistan
'daki üç üniversite ile iş birliği protokolü imzaladı.
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında International Islamic Üniversitesi, Government College Üniversitesi ve Sargodha Üniversitesi ile Mevlana
Değişim Programı kapsamında iş birliği protokolü imzaladıklarını kaydetti.
Protokoller gereği üniversiteler arası akademik iş birliği sürecinin başladığını ve öğrenci-akademik personel değişim programlarının hayata geçtiğini kaydeden Savaş, iş birliğin önemine değindi.
Uşak Üniversitesi'nin uluslararasılaşmada önemli mesafe kat ettiğini aktaran Savaş, "Pakistan'ın önde gelen üniversiteleri ile gerçekleştirilecek olan işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz. Yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yapılan bu tür işbirlikleri önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.
Uşak,Pakistan
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:26