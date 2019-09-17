Uşak Üniversitesi Rektörü Savaş, topluluk stantlarını gezerek öğrencilere destek verdi

Uşak Üniversitesi Rektörü Savaş, topluluk stantlarını gezerek öğrencilere destek verdiUşak Üniversitesi Rektörü: "Öğrencilerimizin her zaman destekçisiyiz"

UŞAK - Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, yeni eğitim dönemin başlamasıyla birlikte öğrenci topluluklarının yeni kayıt öğrencilere yönelik kurdukları stantları gezdi. Rektör Savaş, "Tüm öğrencilerimizi toplum yararına hizmet gerçekleştirdikleri için destekliyor ve kutluyorum" dedi.Uşak Üniversitesi'nde yeni eğitim-öğretim döneminin açılmasıyla birlikte üniversite bünyesindeki topluluklar yaklaşık 2 gün sürecek stantlarını kurdu. Yeni kayıt öğrencilere üniversitenin tanıtımını yapmak ve öğrencilerin faaliyet geliştirebilmesi için kurulan stantları Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş tek tek gezerek tüm öğrencilere başarılar diledi. İlginin yoğun olduğu stantlarda farklı branşlarda faaliyet gerçekleştiren toplulukların mevcut olmasının yanı sıra topluluklara üye olan öğrencilerin sayısında artış olduğu gözlemlendi.Öğrencilerin gerçekleştirecekleri çalışmalarda sonuna kadar destekçileri olduklarını vurgulayan Rektör Savaş, "Öğrencilerimiz son derece önemli işlere imza atıyorlar. Gördüğünüz gibi gençlik merkezinden tutun değişik branşlarda kulüplerimiz mevcut. Topluluklarımız hem kendilerini tanıtıyorlar hem de yeni gelen öğrencilerimize tanıtmış oluyorlar. Bu yaptıkları hizmet de toplum yararına yapılan bir hizmet olduğu için bizler sonuna kadar destekliyoruz. Burada emeği geçen tüm öğrencilerimizi kutluyorum ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA