Uşak Üniversitesi ve Hitit Seramik arasında iş birliği protokolü imzalandı

Uşak Üniversitesi ve Hitit Seramik arasında deri, tekstil ve seramik alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Hitit Seramik Fabrikası'nda gerçekleşen imza törenine, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Hitit Seramik Fabrikalar Müdürü Yusuf Yurdunusever ve Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü doktor öğretim üyesi Şefik Baran Tarhan katıldı.

Uşak Üniversitesi olarak sanayicilere her alanda destek vermeye çalıştıklarını dile getiren Rektör Savaş, üniversite tarafından yapılan tasarımların ve araştırmaların sanayicilerle paylaşılacağını söyledi.

Deri tekstil ve seramik alanında yapılan çalışmaların verimli bir şekilde gerçekleştiğini ifade eden Rektör Savaş, şöyle konuştu.

""Bugün imzaladığımız protokolle, DTS Tasarım Merkezi'mizde görevli tasarımcılarımız ve teknik personelimiz, Hitit Seramik'e bilimsel alanda destek verecek. Projeler ve çalışmalar gerçekleştireceğiz. Eğitim kursları düzenleyeceğiz.Ürün tasarımlarını yapıp, prototiplerini sanayicimizle paylaşacağız. Protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Yusuf Yurdunusever ise Hitit Seramik olarak bölge ve ülke kalkınması adına yapılan tüm çalışmalara destek olduklarını belirtti.

Kaynak: AA