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Uşak vali kocabıyık karne dağıtım törenine katıldı

Vali Kocabıyık karne dağıtım törenine katıldıUŞAK'ta 61 bin 431 öğrenci karne alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.

17.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:13
Vali Kocabıyık karne dağıtım törenine katıldı
UŞAK'ta 61 bin 431 öğrenci karne alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.
Valisi Funda Kocabıyık, TOKİ Şevkat İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer de Vali Kocabıyık'a eşlik etti. Öğrencilere iyi bir tatil geçirmeleri dileğinde bulunan Vali Kocabıyık, "Şubat tatilinde eve kapanmasınlar. Daha az bilgisayar, telefon oyunları ve televizyonla ilgilensinler. Doğayla ilgilensinler. Kitap okusunlar, aileleriyle vakit geçirsinler" dedi.
Uşak vali kocabıyık karne dağıtım törenine katıldı

Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel

Kaynak: DHA


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