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Uşak Valiliği 4 bin 14 öğrenciye LGS kitabı hediye etti

Uşak Valiliği tarafından Akademik Destek Projesi kapsamında 84 kurs merkezinde destekleme ve yetiştirme kurslarına devam edip Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 4 bin 14 sekizinci sınıf öğrencisine kitap hediye edildi.

14.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:05Uşak Valiliği 4 bin 14 öğrenciye LGS kitabı hediye etti
Valiliği tarafından Akademik Destek Projesi kapsamında 84 kurs merkezinde destekleme ve yetiştirme kurslarına devam edip Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 4 bin 14 sekizinci sınıf öğrencisine kitap hediye edildi.

Malkoçoğlu Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, okul müdürü, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Akademik Destek Projesi kapsamında 84 kurs merkezinde destekleme ve yetiştirme kurslarına devam edip Liselere Giriş Sınavı'na hazırlanan 4 bin 14 sekizinci sınıf öğrencisine test kitabı hediye edildi. Vali Kocabıyık, "Bu kaynak kitapların öğrencilerimizin yeni nesil sorulara aşina olmasında ve soruların çözümündeki mantığı kavramasında etkili olacağı kanaatindeyim" diyerek öğrencilere kitap hediye etti.

Projenin gençlerin gelişimine sağlayacağı katkıya değinen Vali Kocabıyık, "Gençlerimizden akademik başarının yanında, evrensel, yerel, maddi, manevi, mesleki, ahlaki ve milli tüm değerleri kapsayan ve kuşatan bir olgunlaşma, gelişme, ilerleme, değişim ve ahlak güzelliğine sahip bireyler olmalarını bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız müfredatı öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve mizacına uygun olarak düzenlemektedir. Uşak Valiliği olarak, Akademik Destek Projesi kapsamında 84 kurs merkezinde Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına devam edip Liselere Giriş Sınavı'na hazırlanan 4 bin 14 sekizinci sınıf öğrencimize 13 kitaptan oluşan kaynak kitap hediye ediyoruz. Bu kaynak kitapların öğrencilerimizin yeni nesil sorulara aşina olmasında ve soruların çözümündeki mantığı kavramasında etkili olacağı kanaatindeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Benim ümidim gençliktedir.' Tüm öğrencilerimize eğitim hayatında başarılar diliyorum" diye konuştu. - UŞAK

Uşak, LGS, Güncel

Kaynak: İHA

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