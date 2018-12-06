Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Aa'nın 'Yılın Fotoğrafları' Oylamasına Katıldı

Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, Anadolu Ajansı
(AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 kategoride oy kullandı.
Vali Kocabıyık, makamında gerçekleşen oylamada, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi. Haber kategorisinde Emrah
Yorulmaz'ın "Kaşıkçı Cinayeti", yaşam kategorisinde ise Soner Kılınç
'ın "Göktaşı yağmuru" isimli fotoğraflarını seçen Kocabıyık, spor kategorisinde Burak Akbulut
'un "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Fotoğrafları çok etkileyici bulduğunu belirten Kocabıyık, seçim yapmakta zorlandı.
AA'nın yöneticileri ve tüm çalışanlarını kutlayan Kocabıyık, "Fotoğraflar gerçekten çok güçlü. Oylamada, yaşam kategorisinde Uşak'tan fotoğrafın da yer alması beni çok mutlu etti." dedi.
06 Aralık 2018 Perşembe 16:12