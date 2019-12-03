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Uşak Valisi Kocabıyık'tan özel eğitim öğrencilerine ziyaret

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti.

03.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:32Uşak Valisi Kocabıyık'tan özel eğitim öğrencilerine ziyaret
Valisi Funda Kocabıyık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti.
Vali Funda Kocabıyık, ziyarette öğrencilerle sohbet etti, el işi eserleri inceledi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Funda Kocabıyık, engelliliğin her bireyin bir gün karşı karşıya kalabileceği bir durum olduğunu vurguladı.
Engelliler konusundaki duyarlılığın tüm topluma yayılması gerektiğine işaret eden Kocabıyık, şöyle dedi:
"Devletimiz; 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' ilkesiyle yasal düzenlemeler, sürdürülen pozitif ayrımcılık ve verilen desteklerle, eğitim, sağlık, kültür ve rehabilitasyon hizmetleriyle engelli vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. Bu kapsamda ilimizde Valiliğimiz ve bağlı kamu kurumları eliyle de engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik önemli hizmetler sunulmaktadır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla milletçe engellilik konusu karşısında daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmak zorunda olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum."
Konuşmaların ardından öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sundu.

Dünya Engelliler Günü, Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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