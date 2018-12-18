Uşak Valisi Şehit Evini Ziyaret Etti

Uşak
Valisi Funda Kocabıyık Diyarbakır
'ın Hani ilçesinde PKK
'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nazım Tuncer'in ailesini ziyaret etti.
Vali Kocabıyık, şehidin Banaz
ilçesi Kızılhisar
köyündeki evinde annesi Ayşe Tuncer
ve babası Mehmet Tuncer'i ziyaret ederek başsağlığı diledi. Anne
Tuncer'e uzun süre sarılarak acısını paylaşan Kocabıyık, gözyaşlarına hakim olamadı.
Şehidin cenazesinin yarın Uşak'a getirileceğini söyleyen Kocabıyık bir süre baba Mehmet Tuncer ile konuştu.
Kocabıyık, terör ve teröristlerin yüce Türk milletine hesap vereceğini, şehidin kanının yerde kalmayacağını söyledi.
Öte yandan şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehit Nazım Tuncer'in (34) evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Funda Kocabıyık,Diyarbakır,Uşak
Kaynak: AA