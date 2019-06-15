Uşak valisine Yörüklerden tarihi ziyaret

Samimi bir havada geçen ziyarette ilk sözü alan Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman "Karakeçili Yörükler'nin gerçekleştirdiği yayla göçlerine katılan sayın valimizin bizzat göçe katılmaları Türkiye'de Yörükleri heyacanlandırmakla kalmadı, aynı zamanda gururlandırdı" dedi. Yörüklerin hatırlı ve vefalı insanlar olduğunun altını çizen Başkan Duman: "İlk kez bir vali hem de hanımefendi bir vali göç yolunda Yörüklerle birlikte yürüdü veonların dertlerine, sıkıntılarına ortak oldu. Biz bu güzel davranışa şahit olunca gerçek anlamda hem heyecanlandık hem de büyük bir gurur duyduk. Yaşanan bu anlamlı hareket vesilesiyle devletimizin gücünü yanımızda hissettik ve ülkemizin çeşitli illerinden kardeşlerimizle birlikte valimize ziyarette bulunduk'' dedi. Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman sözlerini: ''Valimizin konar/göçerliğe devam eden Yörüklerle birlikte yürümesinin ardından Türkiye'deki bütün Yörüklerde müthiş bir ilgi oluştu. Çok daha farklı illerden katılmak isteyen derneklerimiz oldu, fakat zaman darlığından haber veremedik. Kadın ruhu yaşatıcı, kapsayıcı bir ruhtur. Biz sayın valimizde onu görüyoruz. Biz devletin değerlerinin yanında olan herkesin yanında dik durmayı biliriz. Yörükler devletine karşı sorunsuzdur ama devletinden de ilgi bekler, bu sene Uşak ilimizin dışında bütün illerden Yörüklerin karşılaştıkları sorunlardan dolayı şikayetler aldık " diyerek, Yörük yaşamının, göç yollarının ve konar/göçer hayatın bütün katmanlarıyla "somut olmayan yaşayan kültürler mirası" kapsamına alınması için vali Kocabıyık'ın öncülük etmesini istedi.

Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman'ın ardından konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık duygularını şu şekilde ifade etti; ''Geçtiğimiz günlerde konar/göçer hayatı sürdüren Yörüklerin bu meşakkatli ve çileli hayatlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, onların sorunlarına bizzat şahit olmak-görmek için bu göç macerasını Karakeçililerle gerçekleştirdim. Binlerce yıldır süregelen geleneğin yaşamasının elzem olduğu kanaatine vardım. Zorlu göç yolunda Yörük ailesiyle bir araya geldim ve Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce telefon aldım. Yörük kardeşlerimiz beni ziyaret etmek istediklerini söylediler ve bugün şu müstesna buluşmayı birlikte yaşıyoruz'' dedi.

Vali Kocabıyık ayrıca; ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Arkadaşlar, gidip Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.' diye bir sözü var. Bu birlik ve beraberlik çok önemli. Beni Bilecik Söğüt'e davet ettiler, 'Söğüt'te Uşak Yörükleri için bir çadır hazırlayalım' dediler. Uşak Valiliği olarak belki Söğüt'te bir çadır da biz kuracağız"diyerek "konar/göçer hayatın, göç yollarının, yayla/sahil hayatının somut olmayan kültürler mirası kapsamına alınması için elimden geleni yapacağım" diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyaret sonunda Türkiye Ak Sakallı'lar Meclis Başkanı Niyazi Çapa Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a kalpak hediye etti ve katılan diğer dernekler Yörük kıyafetleri, kepenek ve çeşitli hediyeler sundu.