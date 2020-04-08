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Uşak 'Vefa' ekipleri 8 bin 337 vatandaşın talebini karşıladı

Uşak'ta 'Vefa Sosyal Destek Grubu' sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların son 24 saatte 755 talebini yerini getirirken bugüne kadar toplamda 8 bin 337 vatandaşın talebini karşıladı.

08.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:32
Uşak 'Vefa' ekipleri 8 bin 337 vatandaşın talebini karşıladı
Uşak 'ta 'Vefa Sosyal Destek Grubu' sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların son 24 saatte 755 talebini yerini getirirken bugüne kadar toplamda 8 bin 337 vatandaşın talebini karşıladı.

Uşak Valiliğince korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekipleri ikametlerinden ayrılmalarına ve sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar için 24 saat boyunca aktif çalışmalarına devam ediyor. Vefa ekiplerinin çalışmaları kapsamında il genelinde son 24 saatte 755 vatandaşın talebi yerine getirilirken bugüne kadar toplamda 8 bin 337 vatandaşın istekleri karşılandı.

Öte yandan Vali Funda Kocabıyık yaptığı açıklamada, "Bu hassas dönemde devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında. Evde kalarak virüsün yayılmasına engel olalım" dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Uşak, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Uşak 'Vefa' ekipleri 8 bin 337 vatandaşın talebini karşıladı - Haberler

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