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Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesini Uşak'a bağlayan yol çöktü.

22.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:18Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu
AFYONKARAHİSAR'ın ilçesini 'a bağlayan yol çöktü. 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çukur oluşan yolda önlem alındı.

Sandıklı ilçesinin, Uşak ve 'e ulaşımını sağlayan Yavaşlar Köyü yakınlarındaki yolda, yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Yolda, 50 metre uzunlukta, 3 metre genişlikte ve 1 metre derinlikte çukur oluştu. Ayrıca yol boyu çatlaklar meydana geldi.Karayolları tarafından yola uyarı levhaları konularak, önlem alındı. Çöken yolun yanına tahliye yolu açılırken, Karayolları ekipleri onarım çalışmalarına başladı.


- Afyonkarahisar

Sandıklı, İzmir, Afyon, Uşak, Güncel

Kaynak: DHA

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