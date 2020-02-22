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Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu (2)

YOL KAPATILDIAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesini Uşak'a bağlayan yolda 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çukur oluşmasının ardından jandarma ve karayolları ekipleri, bölgede işaret tabelalarıyla önlem alarak, yolu trafiğe kapattı.

22.02.2020 22:18 | Son Güncelleme: 22.02.2020 22:18Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu (2)

YOL KAPATILDI

Afyonkarahisar'ın ilçesini 'a bağlayan yolda 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çukur oluşmasının ardından jandarma ve karayolları ekipleri, bölgede işaret tabelalarıyla önlem alarak, yolu trafiğe kapattı. Ulaşıma Emirhisar köyü ayrımından Alagöz, Arızlar, Çepni köyleri üzerinden Hocalar ilçesine çıkışı sağlanarak izin veriliyor. Karayolları ve DSİ ekibi ise yolda tamirat çalışmasını sürdürüyor. Çalışma tamamlandıktan sonra yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.



Jandarma, Sandıklı, Afyon, Uşak, Güncel

Kaynak: DHA

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