Uşaklı ev kadınları şiddete karşı kendilerini savunmayı öğreniyor

Uşaklı ev kadınları şiddete karşı kendilerini savunmayı öğreniyorGündüz ev işleri yapan kadınlar akşam soluğu karate kursunda alıyorSavunma dersleri alan kadınlar ulusal yarışmalara katılmayı hedefliyor

UŞAK - Uşak'ta kadınlar özel bir karate kulübünün şiddete karşı korunmaları amacıyla başlattığı karate kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Kurslara ücretsiz katılan çeşitli yaşlardaki onlarca kadın kendilerini savunmayı öğrenirken, gündüzleri ev işleri yapan, çocuklarına okula gönderen kadınlar akşamları ise karate kursunun yolunu tutuyor Uşak'ta milli sporcuların yetiştirildiği özel bir karate kursunda, ücretsiz olarak başlayan karate savunma eğitimlerine yaşları 35 ile 45 arasında değişen çoğu ev hanımı olan pek çok kadın yoğun talep gösterdi. Gündüzleri ev işleri yapan, çocuklarına okula gönderen kadınlar akşamları ise karate kursunun yolunu tutuyor. Antrenör Halit Dinçer Güngör son zamanlarda artan kadına şiddet olaylarından etkilendiğini dile getirerek Uşaklı kadınlar için ücretsiz kurs açmaya karar verdi. Akşamları düzenlenen eğitimlerde kadınlar antrenörleri tarafından şiddete karşı çeşitli savunma teknikleri öğreniyor. Güngör, kendilerini savunmanın yanı sıra özgüvenlerini de geliştiren kadınların ilerleyen günlerde düzenlenecek olan karate branşında yarışmalara katılmayı planlayıp ulusal bazda başarı yakalamayı hedeflediklerini belirtti."Kadınlarımız sokakta daha rahat yürüyebiliyor"Kadınların şiddete karşı korunması yönünde oluşturduğu projesi hakkında konuşan Antrenör Halit Dinçer Güngör, "Kursumuz 18 yaş üstü kadınları kapsıyor. Ücretsiz olarak karate kursu veriyoruz. En son yaşanan Emine Bulut olayından sonra aklımıza bu şekilde bir proje geldik. Kursta 35 ile 45 yaş arası kadınlar var. Bu projeye 'Kadına Şiddete Hayır' sloganıyla başladık ama karate branşı 35 yaş üstü Veteranlar diye bir kategoride yarışmalar düzenleniyor. Bu kategoride ilerleyen zamanlarda kurstaki kadınları yarıştırmayı düşünüyoruz. Aralarında ciddi anlamda yetenekli kadınlarımız var. Çok büyük istekle geliyorlar. Buraya geldikten sonra özgüvenlerinin arttığını, sokakta daha rahat yürüyebildiklerini söylediler. Buna sebep olduğumuz için mutluyuz" dedi."Eşim de destekliyor"Kursun başladığı günden bu yana özgüveninin arttığını vurgulayan ev hanımı Gülşah Yetim ise "Hocamızla 2 sene oldu tanışalı. Kızım da bu sporla ilgileniyor. 'Kadına Şiddete Hayır' olarak başlattığımız bu spora kendimizi korumak amacıyla aktif olarak geliyoruz. Bunu hocamızın da desteğiyle yapıyoruz. Arkadaşlarımızla güzel bir ortamımız var. Zaten burası benim ikinci ailem oldu. Eşim de destekliyor, çocuğum da arkamda. Beraber geliyoruz, arkadaşlarımızla birlikte ve hocamızla beraber sporumuzu yapıyoruz" diye konuştu.Gündüz ev işlerini yapan Tural akşam karate kursuna gidiyorKursa katılan 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Gürsel Tural isimli ev hanımı ise gündüzleri bulaşık, temizlik ve yemek gibi ev işleri ile ilgilenirken, akşamları ise kursun yolunu tutuyor. Tural'ın eşi ve çocukları annelerine kurs konusunda her türlü desteği verirken, akşamları da yine Tural'ı evden kendileri uğurluyorlar.

Kaynak: İHA