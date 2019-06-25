25.06.2019 15:28
Haberler » Yerel » Haber

Uşaklı patenci gençler heyecan ve adrenalini bir arada yaşıyor

- Uşaklı patenci gençler heyecan ve adrenalini bir arada yaşıyorUŞAK - Uşak Atapark'ta bulunan paten pistinde, paten kayan gençler ve çocuklar heyecan ve adrenalini bir arada yaşıyor.

- Uşaklı patenci gençler heyecan ve adrenalini bir arada yaşıyor
UŞAK - Uşak Atapark'ta bulunan paten pistinde, paten kayan gençler ve çocuklar heyecan ve adrenalini bir arada yaşıyor.
Amatör patenciler, derslerinden ve işlerinden arda kalan boş vakitlerini kentin en hareketli merkezlerinden biri olan Atapark'taki tekerlekli paten pistinde paten kayarak geçiriyor.
Uzaktan bakıldığında çok zor gibi görünen bu spor, alışıldığında ise adeta bağımlılık yaparak, bir tutku halini alıyor. Beden ve akıl ile aynı anda yapılan akrobatik hareketler kimi zaman yürekleri ağza getiriyor. Hareketleri yapmayı başaran gençlerin ve çocukların mutlulukları ise gözlerinden okunuyor.
Patencilerin tek şikayetçi oldukları konu ise paten pistinden dar ve kısa olması. Patenciler parka yeni pist yapılmasını isteyerek bu konuda yetkililerden yardım istiyor. Alanın düzenli bakım yapılması gerektiğini, pistin ve rampaların büyütülmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan patenciler, yetkililerden yardım bekliyor.Uşaklı patenci gençler heyecan ve adrenalini bir arada yaşıyor
Kaynak: İHA
uşak , paten , Yerel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
16:13 Ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti
15:28 Uşaklı patenci gençler heyecan ve adrenalini bir arada yaşıyor
15:02 Saman yüklü tırın dorsesi küle döndü
14:30 Kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
14:04 İŞKUR'dan 160 öğrenciye part time iş imkanı
12:59 Muş'ta lahana ekimine başlandı
12:15 Iğdır'dan Türkiye birinciliğine...LGS'den 500 tam puan alan Hatice, Türkiye birincisi oldu