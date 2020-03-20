Uşaklı vatandaşlardan sağlık çalışanlarına 1 dakikalık alkışlı destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Uşak'ta da ikinci günde vatandaşlar balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti.Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakaları artarken, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla yurdun dört bir yanındaki vatandaşlar balkonlara çıkarak alkış tuttu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden yaptığı "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye! Sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızın sesi yarın, ertesi gün aynı saatte tekrar duyulsun" çağrısına Uşaklı vatandaşlar da duyarsız kalmadı. Saatler tam 21.00'ı gösterdiğinde her yaştan vatandaş balkonlara çıkıp 1 dakika boyunca alkış tutarak sağlık çalışanlarına minnetlerini ifade etti.Işıkları açıp kapatarak da desteklerini ifade eden vatandaşlara, yoldan geçen diğer vatandaşların da alkışla eşlik ettiği görülürken, desteğin yarın da süreceği ifade edildi. - UŞAK

Kaynak: İHA