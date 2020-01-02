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Uşakspor'da ayrılık

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor'da stoper Mete Yıldız'la yollar ayrıldı.

02.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:05 Uşakspor'da ayrılık

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden 'da stoper Mete Yıldız'la yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği belirtildi.

Geçen sezon Fenerbahçe altyapısından transfer edilen Metin, kırmızı-siyahlı formayla ilk yılında ligde 3, kupada 1 maçta oynadı. Bu sezon ligde 4, kupada 1 müsabakada şans bulan 21 yaşındaki gurbetçi savunma oyuncusuna kulübe olan katkıları için teşekkür edildi. Uşakspor, ara transfer döneminde daha önce Ali Say, Tuğrul ve Oğuzhan Yazıcı'yla yollarını ayırıp Sarıyer'den Yaser Yıldız ile Tuzlaspor'dan sağ bek Türker Toptaş'ı renklerine bağlamıştı.


- Uşak

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Spor

Kaynak: DHA

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