Uşakspor'da Kaya Dönemi

TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta aldığı kötü sonuçlarından ardından geçen hafta teknik direktör Hakan Şapçı ile yollarını ayıran Utaş Uşakspor
, Bahri Kaya'yı takımın başına getirdi. Yapılan görüşmelerin ardından deneyimli çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.
Bahri Kaya kariyerinde daha önce Küçükköyspor, Zeytinburnu
, Giresunspor
, Ağrıspor, Gaziosmanpaşa
, Yozgatspor
, Adanaspor
, Kocaelispor
, Turanspor, Diyarbakırspor
, Orduspor
, Gebzespor
, Boluspor
, Şanlıurfaspor
ve Sarıyer
gibi takımlarda görev yaptı.
Son haftalarda büyük düşüş yaşayan Utaş Uşakspor, devrenin son maçı öncesi play-off hattının 8 puan gerisinde, 22 puanla 8. sırada yer alıyor. - Uşak
Türkiye Futbol Federasyonu,Uşakspor
11 Aralık 2018 Salı 14:06