Uşakspor Doğantez'le anlaştı

TFF 2'nci Lig takımlarındanUşakspor
'daMehmet Yozgatlı
'nın yerine teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez'in getirildiği öğrenildi. Yeni sezonda isim değişikliğine gidecek Uşak ekibinin Doğantez'le prensipte anlaştığı belirtildi. Uşakspor'da yeni yönetim belirlendikten sonra genç teknik adam resmi sözleşme imzalayacak. Doğantez daha önceHacettepespor
,Aydınspor 1923
veBucaspor
kulüplerinde görev aldı. İç transferde ön görüşmeleri yapan ve dış transfer listesini belirleyen kırmızı-siyahlılarda bütçenin geçen sezona göre daralacağı öğrenildi.
- Uşak