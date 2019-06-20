20.06.2019 13:14
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Uşakspor Doğantez'le anlaştı

Uşakspor Doğantez

TFF 2'nci Lig takımlarından Uşakspor'da Mehmet Yozgatlı'nın yerine teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez'in getirildiği öğrenildi.

TFF 2'nci Lig takımlarındanUşakspor'daMehmet Yozgatlı'nın yerine teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez'in getirildiği öğrenildi. Yeni sezonda isim değişikliğine gidecek Uşak ekibinin Doğantez'le prensipte anlaştığı belirtildi. Uşakspor'da yeni yönetim belirlendikten sonra genç teknik adam resmi sözleşme imzalayacak. Doğantez daha önceHacettepespor,Aydınspor 1923veBucasporkulüplerinde görev aldı. İç transferde ön görüşmeleri yapan ve dış transfer listesini belirleyen kırmızı-siyahlılarda bütçenin geçen sezona göre daralacağı öğrenildi.


- Uşak
Kaynak: DHA
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