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Uşakspor fırtına gibi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2-1 geriye düştüğü Bayburt deplasmanından 3-2'lik zaferle dönen Uşakspor, son haftalardaki çıkışını sürdürerek Play-Off hedefine bir adım daha yaklaştı.

09.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:23
Uşakspor fırtına gibi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2-1 geriye düştüğü Bayburt deplasmanından 3-2'lik zaferle dönen Uşakspor , son haftalardaki çıkışını sürdürerek Play-Off hedefine bir adım daha yaklaştı.

Son 6 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan toplayan kırmızı-siyahlılar 13'üncü sıradan 8'inci basamağa yükselirken, ilk 5'le arasıdaki puan farkını 12'den 7'ye düşürdü. Elazığspor'un ligden çekilmesi nedeniyle bu hafta hanesine 3 puan daha yazdıracak Uşakspor, Play-Off yarışındaki rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.


Kaynak: DHA

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Uşakspor fırtına gibi
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Bayburt, Spor
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