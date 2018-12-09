09 Aralık 2018, 12:38
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Uşakspor Gülmeyi Unuttu

Uşakspor Gülmeyi Unuttu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Keçiörengücü'ne deplasmanda 1-0 yenilen Utaş Uşakspor kan kaybetmeye devam ediyor.



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Keçiörengücü'ne deplasmanda 1-0 yenilen Utaş Uşakspor kan kaybetmeye devam ediyor. Geçen haftaki Samsunspor yenilgisinin ardından teknik direktör Hakan Şapçı ile yollarını ayıran Ege temsilci Ankara'da da istediği sonucu alamadı. 

Son 5 maçın 4'ünü kaybedip, 1'inde sahadan beraberlikle ayrılan Uşakspor, Play-Off hattının uzağında kaldı. Sezona çok iyi başlangıç yapıp ilk 11 haftada yenilgi yüzü görmeyen Uşakspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Yönetimin hafta içinde yeni çalıştırıcısını açıklaması bekleniyor. - Uşak Türkiye Futbol Federasyonu,Uşakspor
09 Aralık 2018 Pazar 12:38



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