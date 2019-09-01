Haberler» Spor» Haber

Uşakspor-kahramanmaraşspor: 1-0

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Enes Biroğlu (xx), Sabri Öğe (xx)UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Ali (xxx), Alpay (xxx), Mete (x), Oğuzhan (xxx), Özer Ozan (xx), Abdullah (xxx), Seçkin (xx), Selim (xx) (Dk. 56 Deniz xxx), Kadir (xx) (Dk. 77 Feyyaz xx), Mehmet Bektaş (xx) (Dk.

01.09.2019 19:07 Uşakspor-kahramanmaraşspor: 1-0

STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Enes Biroğlu (xx), Sabri Öğe (xx)
UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Ali (xxx), Alpay (xxx), Mete (x), Oğuzhan (xxx), Özer Ozan (xx), Abdullah (xxx), Seçkin (xx), Selim (xx) (Dk. 56 Deniz xxx), Kadir (xx) (Dk. 77 Feyyaz xx), Mehmet Bektaş (xx) (Dk. 56 Tuğrul xx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (x) - Yusuf Emre (xx), Haluk (x), Gökhan (x), Burak Can (xx), Safa Ali (xx), Abdullah (x) (Dk. 77 Yasin x), Çağatay (xx), Emrullah (x) (Dk. 65 Fatih Kamacı xx), Cerem Talha (x) (Dk. 74 Recep x), Fatih Çiplak (x)
GOL: Dk. 40 Alpay (Uşakspor)
SARI KARTLAR: Abdullah, Seçkin, Oğuzhan, Tuğrul (Uşakspor) - Yusuf Emre, Fatih Çiplak (Kahramanmaraş)
KIRMIZI KART: Dk. 30 Mete (Uşakspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Uşakspor, evinde sezonun ilk maçında Kahramanmaraşspor'u 10 kişiyle mağlup etmeyi başardı: 1-0.
1 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada 30'uncu dakikada Mete'nin direkt kırmızı kart görmesiyle eksilen kırmızı-siyahlı ekip, 40'ıncı dakikada Alpay'ın ayağından bulduğu golle ilk haftadan 3 puanla ayrıldı.


- Uşak

Mehmet Bektaş, Uşakspor, Selim, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:30   Ali Koç beraberliğe üzüldü
00:28   Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
00:22   Maçın ardından
00:22   Btc türk yeni malatyaspor - aytemiz alanyaspor: 2-3 (yeniden)
00:12   Trabzonspor ikinci beraberliğini Kadıköy'de aldı
00:08   Keçiörengücü: 0 - 0
00:08   Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm