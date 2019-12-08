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Uşakspor-Kardemir Karabükspor: 3-0

STAT: 1 Eylül HAKEMLER: Hasan Kaçar (xx), Cankurt Gönenç (xx), Çağlar Öztürk (xx)UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Berkay (xxx), Alpay (xxx), Berat (xx), Ali (xx) (Dk. 72 Mehmet x), Emre (xxx), Ozan (xx), Kadir (xx) (Dk. 63 Feyyaz x), Ömer (xxx), Seçkin (xxx) (Dk.

08.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:51Uşakspor-Kardemir Karabükspor: 3-0

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Hasan Kaçar (xx), Cankurt Gönenç (xx), Çağlar Öztürk (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Berkay (xxx), Alpay (xxx), Berat (xx), Ali (xx) (Dk. 72 Mehmet x), Emre (xxx), Ozan (xx), Kadir (xx) (Dk. 63 Feyyaz x), Ömer (xxx), Seçkin (xxx) (Dk. 79 Selim x), Abdullah (xxx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Halit (x) - Arda (x), Sezer (xx), Fatih (x), Ömer Yaylacı (x), Abdullah (xx), Emre (xx), Oğuz (x) (Dk. 71 Furkan x), Cihan (x) (Dk. 64 Ali Kemal x), Berk (x), Barbaros (x) (Dk. 86 Tuğrul)

GOLLER: Dk. 17 Berkay, Dk. 35 Seçkin, Dk. 73 Alpay ( )

SARI KARTLAR: Emre (Uşakspor), Cihan, Arda ( )

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Niğde Anadolu FK'yı deplasmanda 2-0 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Uşakspor, evinde sonuncu Kardemir Karabükspor'u zorlanmadan mağlup etti: 3-0. Maçın ilk yarısını 17'de Berkay ve 35'te Seçkin'in golleriyle 2-0 önde tamamlayan Uşakspor, 73'te Alpay'la bir gol daha buldu. Bu sonuçla 2'de 2 yapan Ege ekibi 18 puana yükselerek düşme potasından uzaklaştı. Karabükspor ise ligdeki 14'üncü mağlubiyetini alarak 1 puanla dipte kaldı.



Kardemir Karabükspor, Berkay Şahin, Karabükspor, Uşakspor, Spor

Kaynak: DHA

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