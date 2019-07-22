Haberler» Spor» Haber

Uşakspor Mete ile imzaladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Uşakspor, iç transferde Mete Yıldız'la nikah tazeledi.

22.07.2019 12:50 Uşakspor Mete ile imzaladı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Uşakspor, iç transferde Mete Yıldız'la nikah tazeledi. Geçen sezon savunmada görev yapan 21 yaşındaki genç oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kadromuza kattığımız 21 yaşındaki genç stoper oyuncumuz Mete Yıldız ile yolumuza devam ediyoruz. Oyuncumuza yeni sezonda da şanlı formamız altında nice zaferler dileriz" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe altyapısında da görev yapan Mete geçen sene Uşakspor'da 4 resmi maça çıktı.


Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:51   Touch Turkey Tour Türkiye Finali gerçekleşti
14:51   Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Finallerinin ödül töreni yapıldı
14:44   FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu
14:43   Karslı atlet Avrupa 3. oldu
14:43   15 Temmuz Şehitlerini Anma Badminton Turnuvası Tamamlandı
14:41   EuroBasket'te millilerin rakipleri belli oldu
14:41   Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da transfer