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Uşakspor seriyi sürdürmek istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Etimesgut Belediyespor ve BŞB Vanspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Uşakspor, yarın evinde Eyüpspor'la puan mücadelesine çıkacak.

12.10.2019 11:09Uşakspor seriyi sürdürmek istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Etimesgut Belediyespor ve BŞB Vanspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Uşakspor, yarın evinde Eyüpspor'la puan mücadelesine çıkacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Burak Olcar düdük çalacak. Uşakspor'da eksik oyuncu bulunmazken, teknik direktör Tolga Doğantez iddialı konuştu. Serinin süreceğini belirten genç teknik adam, "2 haftada 6 puanı hanemize yazdırarak yarışa dahil olduk. Taraftarımızın desteği ile bir galibiyete daha imza atacağımıza inanıyorum" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Etimesgut, Eyüpspor, Uşakspor, Spor

Kaynak: DHA

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