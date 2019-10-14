Uşakspor tırmanışta

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Eyüpspor'u 2-0 yenen Uşakspor, üst üste üçüncü galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Etimesgut Belediyespor ve Vanspor'un ardından Eyüspor engelini de 3 puanla aşan kırmızı-siyahlılar, bu periyotta topladığı 9 puanla 7 basamak tırmandı. Ligde üç hafta önce düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada yer alan Uşak temsilcisi, 3'te 3 yaparak 8. sıraya yerleşti. Ateş hattının 1 puan üzerindeyken, Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 2'ye düşüren 13 puanlı Uşakspor, bu hafta Kastamonuspor 1966 deplasmanında galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.