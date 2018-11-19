Uşakspor'un Kalesi Düştü

TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bodrumspor'a 2-1 yenilerek namağlup unvanını kaybeden Utaş Uşakspor
, dün de evinde Kastamonuspor
'a 2-0 mağlup olarak taraftarının önünde uzun süre sonra sahadan eli boş ayrıldı.
Play-Off hattındaki yerini kaybederek 4'üncü sıradan 7'nci basamağa gerileyen Uşakspor, evinde son olarak geçen sezon 3'üncü Lig'de 28 Ocak'ta Kocaelispor
'a 2-1 yenilmişti. Uşak ekibi geçen sezon taraftarının önünde sadece bu karşılaşmayı kaybetmişti. Tam 294 gün sonra Uşak'tan bir takım 3 puanla ayrılmış oldu. - Uşak
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:36