Uşakspor Yozgatlı'yla Çıkışa Geçemedi

TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Utaş Uşakspor
, yeni teknik direktörü Mehmet Yozgatlı
'yla da istediği çıkışı yapamadı. Alınan kötü sonuçların ardından Bahri Kaya
ile vedalaşıp Yozgatlı'yı dümene getiren kırmızı-siyahlılar, Sancaktepe
Belediyespor'a deplasmanda 2-1 yenilerek üst sıralardan iyice koptu. Ege
ekibi ilk yarıyı 1-0 önde kapamasına rağmen ikinci devrede yediği gollere engel olamadı. İlk maçında sahayı üzgün terk eden Mehmet Yozgatlı, kalan 10 maçta ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. - Uşak
Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Yozgatlı, Uşakspor, Spor
Kaynak: DHA