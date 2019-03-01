01 Mart 2019, 11:40
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Uşakspor Yozgatlı'yla İlk Sınavında

Uşakspor Yozgatlı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Gümüşhanespor'la 2-2 berabere kalıp Play-Off yarışında yara alan ve teknik direktör Bahri Kaya ile yollarını ayırıp Mehmet Yozgatlı'yı dümene geçiren Utaş Uşakspor, yarın Sancaktepe Belediyespor'a konuk olacak.



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Gümüşhanespor'la 2-2 berabere kalıp Play-Off yarışında yara alan ve teknik direktör Bahri Kaya ile yollarını ayırıp Mehmet Yozgatlı'yı dümene geçiren Utaş Uşakspor, yarın Sancaktepe Belediyespor'a konuk olacak.

15 Temmuz Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçta Onur Bingöl düdük çalacak. Ege temsilcisinde kart cezalısı Kerem Çağatay İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek. Uşakspor'un başında ilk karşılaşmasına çıkacak genç teknik direktör Mehmet Yozgatlı, "En iyi şekilde maça hazırlandık. Sancaktepe'yi yenerek yeniden yarışa ortak olacağız" dedi. - Uşak Mehmet Yozgatlı, Sancaktepe, Uşakspor, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA


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