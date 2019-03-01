Uşakspor Yozgatlı'yla İlk Sınavında

TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Gümüşhanespor
'la 2-2 berabere kalıp Play-Off yarışında yara alan ve teknik direktör Bahri Kaya
ile yollarını ayırıp Mehmet Yozgatlı
'yı dümene geçiren Utaş Uşakspor
, yarın Sancaktepe
Belediyespor'a konuk olacak.
15 Temmuz Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçta Onur Bingöl
düdük çalacak. Ege
temsilcisinde kart cezalısı Kerem Çağatay İstanbul
deplasmanında forma giyemeyecek. Uşakspor'un başında ilk karşılaşmasına çıkacak genç teknik direktör Mehmet Yozgatlı, "En iyi şekilde maça hazırlandık. Sancaktepe'yi yenerek yeniden yarışa ortak olacağız" dedi. - Uşak
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Kaynak: DHA