USED Genel Başkanı Osman Bağaç Açıklaması

Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç, "Kurumlarla işbirliği yapmayı önemsiyoruz." dedi.

Bağaç yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Toplumların sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmek, insanlığın evrensel değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Tüm kurumlarla işbirliği içerisinde olmanın önemine değinen Bağaç, "insanlar ve ülkeler arasında köprüler kurmak, nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, doğal afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme veya eziyete uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmanın STK'ların asli görevidir. Bu kapsamda tüm kurumlarla iş birliği yapmayı önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA