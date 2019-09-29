Haberler » Güncel » Haber

USED Genel Başkanı Osman Bağaç Açıklaması

Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç, "Kurumlarla işbirliği yapmayı önemsiyoruz.

29.09.2019 17:18USED Genel Başkanı Osman Bağaç Açıklaması
Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç, "Kurumlarla işbirliği yapmayı önemsiyoruz." dedi.
Bağaç yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Toplumların sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmek, insanlığın evrensel değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Tüm kurumlarla işbirliği içerisinde olmanın önemine değinen Bağaç, "insanlar ve ülkeler arasında köprüler kurmak, nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, doğal afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme veya eziyete uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmanın STK'ların asli görevidir. Bu kapsamda tüm kurumlarla iş birliği yapmayı önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:27 Balkonda otururken maganda kurşunuyla vuruldu
21:26 Ev ve ahırın duvarına çarpan traktörün sürücüsü öldü
21:25 Traktör duvara çarptı: 1 ölü
21:24 İncirliova Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz kararı
21:24 Chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu(ek görüntü)
21:23 Süleyman soylu maltepe'de trabzonlular ile buluştu
21:22 Camideki yangın kontrol altına alındı