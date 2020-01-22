Haberler » Güncel » USED Genel Başkanı Osman Bağaç Açıklaması - Haber

USED Genel Başkanı Osman Bağaç Açıklaması

Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç,"Sorunları birlik ve beraberlikle çözebiliriz." dedi.

22.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:42USED Genel Başkanı Osman Bağaç Açıklaması
Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç,"Sorunları birlik ve beraberlikle çözebiliriz." dedi.
Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Padir, Muhtarlar Derneği Şube Başkanı Fahrettin Kağba ve Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demir Batman Öğretmenevinde basın açıklaması yapan Bağaç, muhtarların milletin sesi olduğunu söyledi.
Şehrin sorunlarının çözümü için birlikte hareket etmenin önemine işaret eden Bağaç, "Herkes Batman için elini taşın altına koymalıdır. Sorunları birlik ve beraberlikle çözeriz." dedi.
Türkiye Muhtarlar Derneği Batman Şube Başkanı Fahrettin Kağba da birlikte sorunların kısa sürede çözüme kavuşacağını söyledi.

Türkiye, Batman, Masum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:55  CANLI YAYIN DUYURUSU
20:54  Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede
20:53  Aracın çarptığı nesli tükenmekte olan vaşak öldü
20:52  Tamir etmeye çalıştığı telefonun bataryası patladı
20:50  İranlı siyasetçi Felahetpişe: "İran intihar niteliğinde kararlar almamalı"
22.01.2020 20:55:52