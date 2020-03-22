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USK / Özder: Sütümüz de, üretimimiz de yeterli

Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Özder, Covid-19 salgını nedeniyle süt ve süt ürünlerine yönelik aşırı talebin yersiz olduğunu vurguladı ve "Sektörümüz, süt ve süt ürünlerindeki talebi fazlasıyla karşılayabilecek durumdadır" diye açıkladı.

22.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:37
USK / Özder: Sütümüz de, üretimimiz de yeterli

Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Özder, Covid-19 salgını nedeniyle süt ve süt ürünlerine yönelik aşırı talebin yersiz olduğunu vurguladı ve "Sektörümüz, süt ve süt ürünlerindeki talebi fazlasıyla karşılayabilecek durumdadır" diye açıkladı.

Salgın nedeniyle vatandaşların birçoğunun marketlere akın ederek stok yaptığına dikkat çeken Özder, "Ulusal Süt Konseyi (USK) olarak net bir şekilde söyleyebiliriz ki sektörümüz, süt ve süt ürünlerindeki talebi fazlasıyla karşılayabilecek durumdadır. Bu konuda, çiğ sütü üreten üreticilerimiz ile süt ürünlerini üreten sanayi sektörümüz fedakarca çalışmaya devam etmektedir" dedi ve ekledi:

"USK olarak sürekli piyasa takibi yapmak en önemli görevlerimizden birisidir. Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana süt üreticilerimizin üretim kapasitelerinde herhangi bir azalma olmamıştır.

"Ayrıca, süt üretiminde doğal olarak ortaya çıkan mevsimsellik gereği süt üretiminin arttığı bir döneme girmekteyiz. Çiğ süt arzındaki istikrarı, süt sanayicilerimizin günlük olarak toplamış olduğu çiğ süt miktarlarında net olarak görmekteyiz.

"Öte yandan süt sanayimiz şu anda bile tam kapasite ile çalışmamaktadır. Süt sektörümüz olası talep artışlarını rahatlıkla karşılayabilecek güçtedir. Dolayısıyla vatandaşlarımız stok yapmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil."

Talep artışlarında sektördeki hiçbir firmanın "fiyat artış refleksi göstermeyeceğini" de vurgulayan Özder, "Süt ürünlerine olan talep normal şatlar altında bayram dönemleri, yaz ayları gibi yılın belirli dönemlerinde artıp azalmaktadır" dedi ve şöyle devam etti:

"Süt sanayimiz bu tip talep dalgalanmalarına alışkındır. Yeni koronavirüs salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana diğer ürünlerde olduğu gibi süt ve süt ürünlerine olan talep artışları ortaya çıkmıştır.

"Başta UHT süt ve kaşar peynir olmak üzere süt ürünlerine olan talebin son günlerde arttığını görmekteyiz. Talepteki bu artışa rağmen süt ve süt ürünlerinde herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir.

"Tensel temasın dahi risk oluşturduğu bu kritik dönemde, vatandaşlarımızın süt ve süt ürünlerinde ambalajlı ürünleri tercih etmeleri son derece önemlidir.

"Sağım, saklama ve nakliye hijyeni konularında herhangi bir denetime tabii olmayan sokak sütlerinin tüketimi özellikle bu dönemde daha risklidir.

"Çünkü salgından korunmanın ilk şartı kişisel hijyen, gıdada hijyenin ilk şartı ise ambalajdır.

"Bu zorlu dönemde vatandaşlarımızın, başta hijyen ve güvenilir gıda tüketimi olmak üzere, ilgili tüm konularda gerekenleri titizlikle yapacaklarına olan inancımız tamdır. Ülkemiz, bu ve benzeri badireleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacak güçtedir."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi

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