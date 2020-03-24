Üsküdar Belediyesi Harem'e dezenfekte istasyonu kurdu
Üsküdar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde Harem'e dezenfekte istasyonu kurdu.
24.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:44
Üsküdar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde Harem 'e dezenfekte istasyonu kurdu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye halkın yoğun olarak kullandığı taksi, dolmuş ve taksi dolmuş gibi toplu ulaşım araçlarının da virüse karşı dezenfekte edilmesi için imkanlarını seferber etti.
İstanbul'daki taksi, dolmuş ve taksi dolmuşlar yarından itibaren üç gün boyunca burada ücretsiz dezenfekte edilecek.
Üsküdar Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri olası yoğun talebe karşı da önlemlerini aldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye halkın yoğun olarak kullandığı taksi, dolmuş ve taksi dolmuş gibi toplu ulaşım araçlarının da virüse karşı dezenfekte edilmesi için imkanlarını seferber etti.
İstanbul'daki taksi, dolmuş ve taksi dolmuşlar yarından itibaren üç gün boyunca burada ücretsiz dezenfekte edilecek.
Üsküdar Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri olası yoğun talebe karşı da önlemlerini aldı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Üsküdar Belediyesi, Harem, Güncel