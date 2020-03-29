Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Üsküdar Belediyesi ilçedeki esnaftan 2 ay kira ve ecrimisil ücreti almayacak

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, taksi durakları ve küçük esnaf dahil ilçedeki tüm kira ve ecrimisil alacaklarını 2 ay boyunca almayacaklarını bildirdi.

29.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:26
Üsküdar Belediyesi ilçedeki esnaftan 2 ay kira ve ecrimisil ücreti almayacak
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, taksi durakları ve küçük esnaf dahil ilçedeki tüm kira ve ecrimisil alacaklarını 2 ay boyunca almayacaklarını bildirdi.
Türkmen, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Dün Harem Otogarı'ndaki kiracılarımızdan 2 ay kira almayacağımızı duyurmuştuk. Genel duyuruyu da şimdi yapalım; 2 ay boyunca Üsküdar geneli tüm kira ve ecrimisil alacaklarımızı almıyoruz. Buna taksi durakları ve tüm küçük esnaflarımız da dahil. Bu süreci el ele verip aşacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Üsküdar, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Üsküdar Belediyesi ilçedeki esnaftan 2 ay kira ve ecrimisil ücreti almayacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti Haberler
Avrupa'da koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti
Erdoğan, soru işaretleriyle görevden ayrılan Bakan’ın yerine atadığı isimle görüştü Haberler
Erdoğan, soru işaretleriyle görevden ayrılan Bakan'ın yerine atadığı isimle görüştü
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı Haberler
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı
Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Haberler
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP’li vekile soruşturma başlattı Haberler
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekile soruşturma başlattı
Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti Haberler
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haberler
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Çankırı’da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Haberler
Çankırı'da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:33: Gönüllere taht kuran 77 yaşındaki Burhan amca: "Yaşlılar evde kalsın, herkesin ihtiyacı... - Haber 16:31: Bakan Selçuk: Engellilerimizin süresi dolan raporları mayıs sonunu kadar geçerli - Haber 16:30: Avusturya'nın kamu televizyonunda Kovid-19 nedeniyle ilk kez Müslümanlara yönelik dini program... - Haber 16:30: İzmir'de cadde ve sahiller boş kaldı - Haber 16:30: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Bakan ile video konferans yöntemiyle görüştü - Haber 16:18: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi - Magazin 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber 14:41: Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı - Haber 14:22: İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı - Haber