Üsküdar Belediyesi ilçedeki esnaftan 2 ay kira ve ecrimisil ücreti almayacak
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, taksi durakları ve küçük esnaf dahil ilçedeki tüm kira ve ecrimisil alacaklarını 2 ay boyunca almayacaklarını bildirdi.
29.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:26
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, taksi durakları ve küçük esnaf dahil ilçedeki tüm kira ve ecrimisil alacaklarını 2 ay boyunca almayacaklarını bildirdi.
Türkmen, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Dün Harem Otogarı'ndaki kiracılarımızdan 2 ay kira almayacağımızı duyurmuştuk. Genel duyuruyu da şimdi yapalım; 2 ay boyunca Üsküdar geneli tüm kira ve ecrimisil alacaklarımızı almıyoruz. Buna taksi durakları ve tüm küçük esnaflarımız da dahil. Bu süreci el ele verip aşacağız."
Türkmen, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Dün Harem Otogarı'ndaki kiracılarımızdan 2 ay kira almayacağımızı duyurmuştuk. Genel duyuruyu da şimdi yapalım; 2 ay boyunca Üsküdar geneli tüm kira ve ecrimisil alacaklarımızı almıyoruz. Buna taksi durakları ve tüm küçük esnaflarımız da dahil. Bu süreci el ele verip aşacağız."
Kaynak: AA