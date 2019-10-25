Üsküdar Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi, İmamoğlu ile fotoğraf çektirdiği için işinden olduğunu iddia etti

Temizlik işçisi Enver Ayvacı, Üsküdar Belediyesi'nde çalıştığı sırada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile resminden dolayı işten çıkarıldığını iddia etti.

AK Partili Üsküdar Belediyesi 31 Mart yerel seçimleri sonrasında 150 işçi işten çıkartmıştı. İşten çıkartılan işçiler arasında bulunan Enver Ayvacı isimli temizlik işçisi sosyal medyada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile resminden ve Emeklilikte Yaşa Takınlar (EYT) paylaşımlarından dolayı işten çıkartıldığını iddia etti.

Oda TV'nin haberine göre, Enver Ayvacı, Üsküdar Belediyesi'nde 14 yıldır işini severek, özenle, çalıştığını belirterek, "EYT paylaşımım ve Sayın Ekrem İmamoğlu ile olan bu resmimden dolayı Üsküdar Belediyesi tarafımdan görevime son verildi" dedi. Ayvacı, "Hak aramak suç mu" diyerek AK Partiye seslendi.

"BELEDİYEDEN BAŞARI ÖDÜLÜ ALDIM"

Ayvacı, "Ne bir savunmam var, ne bir amirlerime saygısızlığım var, ne bir tutanağım var ayrıca 2 yıl önce yılın en iyi elemanı seçilerek belediyeden başarı ödülü aldım. 14 yıldır belediyede çalışıyorum bir gün olsun rapor almadım. Yağmur, çamur gece sabahlara kadar çöp topluyorum. İşimi seviyorum ama kovuldum" dedi.

"AK PARTİ ÜYELİĞİNDEN VAZGEÇTİ"

Ayvacı, 31 Mart seçimleri öncesinde EYT yasası çıkmadığından dolayı e-Devlet üzerinden AK Parti üyeliğinden vazgeçtiğini aktardı. Kendisinin AK Partili Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından sosyal medyada engellediğini açıkladı.

SMS İLE İŞTEN ÇIKARTILDI

Ayvacı, 23 Ağustos'ta izinli olduğu gün amiri tarafından aranarak, "Eleman yok, bugün de gel" dediğini ifade etti. Mesaiye başlamadan kendisine SSK tarafından bir SMS ile işine son verildiğini öğrendi. Kendisinin amirleri tarafından işinden çıkarıldığını söylemediğini ve SSK mesajı gelmezse bedava çalışacağını ifade etti. Ayvacı diğer arkadaşlarına da SMS gönderilmediğini ve 3 gün daha ücretsiz çalıştırıldığını söyledi.

İşte Ayvacı'ya gelen o SMS: