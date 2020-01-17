Üsküdar Belediyesi'nden, Akseki Belediyesi'ne otobüs desteği

İstanbul'un Üsküdar
Belediyesi, Antalya'nın Akseki
İlçe Belediyesi'ne halk otobüsü hibe etti.
İki ilçe belediyesinin 9 Ekim'de "Kardeş Şehir" olmasının ardından Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den halk otobüsü talep etti.
Üsküdar Belediye Meclisinin de kararıyla Akseki'ye 27+1 kişilik halk otobüsü verildi. İlçeye getirilen otobüsün direksiyonuna geçerek, şehirde tur atan Başkan Özkan, gönül belediyeciliğiyle halka hizmet ettiklerini aktardı.
Özkan, hibe edilen otobüsü halkın hizmetine sunacaklarını ifade etti.