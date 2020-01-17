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Üsküdar Belediyesi'nden, Akseki Belediyesi'ne otobüs desteği

İstanbul'un Üsküdar Belediyesi, Antalya'nın Akseki İlçe Belediyesi'ne halk otobüsü hibe etti.

17.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:12Üsküdar Belediyesi'nden, Akseki Belediyesi'ne otobüs desteği
İstanbul'un Belediyesi, Antalya'nın İlçe Belediyesi'ne halk otobüsü hibe etti.
İki ilçe belediyesinin 9 Ekim'de "Kardeş Şehir" olmasının ardından Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den halk otobüsü talep etti.
Üsküdar Belediye Meclisinin de kararıyla Akseki'ye 27+1 kişilik halk otobüsü verildi. İlçeye getirilen otobüsün direksiyonuna geçerek, şehirde tur atan Başkan Özkan, gönül belediyeciliğiyle halka hizmet ettiklerini aktardı.
Özkan, hibe edilen otobüsü halkın hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Akseki, Güncel

Kaynak: AA

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