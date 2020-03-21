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Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın

Tüm uyarılara rağmen dışarı çıkmaya devam eden yaşlılarla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir fotoğraf karesi paylaşan Üsküdar Belediyesi, "Sizleri seviyoruz ama bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın?" notunu düştü.

21.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:42

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını, Türkiye'de de can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada virüse bağlı hayatını kaybedenlerin tamamının yaşlılar olduğunu belirterek dikkatli olunmasını istedi. Yapılan uyarılara rağmen yaşlılar dışarı çıkmaya devam edince Üsküdar Belediyesi'nden güldüren bir paylaşım ile uyarı geldi.

"BİZİ BUNU YAPMAK ZORUNDA BIRAKMAYIN"

Üsküdar Belediyesi, Twitter hesabından sosyal medyada da viral olan bir fotoğrafı paylaşarak "Sizleri seviyoruz ama bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın?" notunu düştü.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Üsküdar Belediyesi'nin bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte Üsküdar Belediyesi'nin o paylaşımı;

Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Üsküdar Belediyesi’nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın

Haberin Videosu :

Sosyal medyada Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Üsküdar Belediyesi, Wuhan, Politika, Güncel

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