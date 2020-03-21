Üsküdar Belediyesi’nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını, Türkiye'de de can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada virüse bağlı hayatını kaybedenlerin tamamının yaşlılar olduğunu belirterek dikkatli olunmasını istedi. Yapılan uyarılara rağmen yaşlılar dışarı çıkmaya devam edince Üsküdar Belediyesi'nden güldüren bir paylaşım ile uyarı geldi.

"BİZİ BUNU YAPMAK ZORUNDA BIRAKMAYIN"

Üsküdar Belediyesi, Twitter hesabından sosyal medyada da viral olan bir fotoğrafı paylaşarak "Sizleri seviyoruz ama bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın?" notunu düştü.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Üsküdar Belediyesi'nin bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte Üsküdar Belediyesi'nin o paylaşımı;

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