Üsküdar Belediyesi'nden Öğrencilere Büyük Sürpriz!

Ders çalışmak için Nevmekan'ın kütüphanesine gelen gençlere moral için MaNga konseri düzenledi. Sürprizi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen attığı tweet'le duyurdu: ''Toplanın gençler, süper bir haberim var. MaNga Nevmekan Sahil'e gelmiş, gençlere 24 saat çay çorba ikramını görmüş, çok etkilenmiş. Aradılar, Başkanım çorbada tuzumuz olsun dediler. Bu akşam gelin o zaman dedim, tamam dediler. Nevmekan Sahil'de MaNga konseri var.''

MaNga da konseri Twitter'dan 'Sürpriz!! Bir saat içinde Üsküdar Nevmekan'da akustik mini bir konser vereceğiz'' sözleriyle duyurdu.

Sürpriz karşısında sevinen ve Başkan Hilmi Türkmen'e tezahürat yapan gençler, hep birlikte MaNga'nın şarkılarına eşlik etti. Kendilerine moral için düzenlenen etkinlikte stres atan öğrenciler, konser sonunda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'le selfie çektirdi. Kütüphanenin 24 saat açık olduğu Nevmekan'da ders çalışan gençler için çorba ve çay ikramı da yapılıyor.

Kaynak: Bültenler