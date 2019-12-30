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Üsküdar Belediyesinden RTEÜ'ye araç desteği

Üsküdar Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne (RTEÜ) yerli üretim olan yol süpürme aracı desteğinde bulundu.

30.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:21 Üsküdar Belediyesinden RTEÜ'ye araç desteği
Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne (RTEÜ) yerli üretim olan yol süpürme aracı desteğinde bulundu.

Devir teslim töreni için RTEÜ'ye gelen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve beraberindekiler ilk olarak Prof. Dr. Hüseyin 'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonunda Rektör Karaman, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e günün anısına plaket takdiminde bulundu. Üniversitenin anı defterini imzalanmasının ardından Rektörlük binası önünde araç teslim töreni tertip edildi.

Törende bir konuşma yapan Rektör Karaman, RTEÜ'ye kazandırmış oldukları yerli üretim olan yol süpürme aracı desteğinden dolayı teşekkür etti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise RTEÜ'nün ve Rize'nin gelişmesine yönelik her çalışmanın içinde yer almaya hazır olduklarını kaydetti. Tören sonunda anahtar teslimi yapıldı.

Törene Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Bilgin, Prof. Dr. Ahmet İshak Demir ile Prof. Dr. Adnan Yılmaz, daire başkanları ve idari personel katıldı. Törenin ardından heyet üniversiteyi gezdi. - RİZE

Hilmi Türkmen, Karaman, Üsküdar, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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