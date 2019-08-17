Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış, yol çökmesine neden oldu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.

YAPIMI DEVAM EDEN YOL ÇÖKTÜ

Üsküdar Bosna Bulvarı üzerinde yoğun yağış sonrası çöken yolun yapımı devam eden bir yol olduğuğu öğrenildi. Yağış sonrası çalışma yapılan alandaki toprak kayması sonrası olayın yaşandığı açıklandı. Cadde tamamen trafiğe kapatıldı.

Çöken yol ise havadan görüntülendi. Görüntü yağmurun şiddetini gözler önüne serdi.

METREKAREYE 30-40 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

AKŞAM 8'E KADAR KUVVETLİ OLACAK

Bu arada, yağışın, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda saat 20.00'ye kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

İstanbul Valiliği de, kentteki kuvvetli yağışın gece boyunca süreceğini, sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam edeceğini duyurdu.